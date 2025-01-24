الرياضة - 09:26 - حدث وأنت نائم| تريلا تدهس ميكروباص على الأوسطي.. وتأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلة وردان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 09:26 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب إمبابة، ووزير العدل يعتمد على ترقية 2415 موظف بالشهر العقاري، وتأجيل محاكمة المتهمة بقتل طفلة منشأة القناطر، وتريلا تدهس ميكروباص على الأوسطي، وغيرها من القضايا الهامة التي نستعرضها في هذا التقرير.

المتهمين بقتل طالب إمبابة

قررت محكمة جنايات الطفل بالجيزة، أمس الخميس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة طالبين ثانوي لاتهامهما بقتل صديقهما على سبيل المزاح داخل محل فراشة بمنطقة إمبابة، إلى جلسة 30 يناير 2025.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة الطفل بالسادس من أكتوبر الطفلين إلى محكمة جنايات الطفل في واقعة اتهامهما بقتل زميلهم بالضرب المبرح وذلك على سبيل المزاج بينهما في محل فراشة بمنطقة إمبابة بالجيزة.

جريمة قتل طفلة القناطر الخيرية

حددت محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة في الجيزة، جلسة 29 يناير الجاري لنظر استئناف سيدة وابنها على الحكم الصادر بحقهما بالحبس لمدة عام، بتهمة التستر على جريمة قتل راحت ضحيتها الطفلة «مكة»، البالغة من العمر خمس سنوات، بقرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة.

من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات الطفل بأكتوبر محاكمة الطفلة المتهمة بقتل الطفلة مكة ابنة قرية اتريس بمنشأة القناطر لجلسة 30 يناير الجاري للاطلاع.

وزير العدل يعتمد ترقية 2415 موظف بالشهر العقاري

اعتمد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أكبر حركة ترقيات بمصلحة الشهر العقاري، حيث تم ترقية 2415 موظفا، ممن استوفوا شروط الترقية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها، يأتي ذلك سعيًا من وزارة العدل نحو تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الكفاءات الفنية والإدارية، وتحفيز الموظفين لتحقيق أعلى مستويات الأداء.

شملت الحركة تخصصات القانون، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية والحرفية، والخدمات المعاونة، بمختلف المجموعات النوعية لترقية بعض العاملين إلى الوظائف الأعلى، طبقاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، 1143 باحث قانون، و 353 باحث تمويل ومحاسبة، و 658 الوظائف الكتابية والفنية والحرفية و العمال، و 261 من شاغلي الوظائف القيادية والإشراف.

نزيف على الأسفلت الأوسطي

مأساة جديدة شهدها الطريق الأوسطي، راح ضحيتها 3 ركاب، بينما أصيب 10 ركاب آخرين، إثر حادث مروع على الطريق وقع بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص.

الحادث المأساوي، راح ضحيته 3 أشخاص، فيما أصيب 10 ركاب أخرين، جراء التصادم القوي، الذي وقع على الطريق الأوسطي بالقرب من البدرشين بالجيزة.

تأجيل محاكمة المتهم بقتل لاعب مصارعة بالقاهرة

قررت محكمة جنح التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أمس الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة «طالب» في واقعة اتهامه بقتل لاعب المصارعة «شادي» على طريق مصر السويس بالقاهرة «عن طريق الخطأ»، إلى جلسة 30 يناير الجاري.

ووجهت النيابة العامة تهمة القتل الخطأ للطالب "م. أ"، الدعوى رقم 7301 لسنة 2024 جنح الشروق، وقد أكدت التحقيقات أن الحادث أدى إلى وفاة لاعب المصارعة فور سقوطه من دراجته النارية.

وخلال استجوابه، قال المتهم: إنه أثناء قيادته سيارة شقيقته على طريق مصر السويس، انحرفت الدراجة النارية التي كان يقودها "شادي" المصارع بشكل مفاجئ أمامه، مما حال دون تفاديه الاصطدام.