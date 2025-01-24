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الرياضة - 09:06 - ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:06 - ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:06 - ارتفاع مفاجئ.. سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 24 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 09:06 صباحاً - سعر الذهب.. ارتفع سعر الذهب بمختلف أعيرته في محلات الصاغة المختلفة في صباح تعاملات اليوم الجمعة 24 يناير 2025، ليسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3278.5 جنيه للبيع، 3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4371.5 جنيه للبيع، 4342.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 4007.25 جنيه للبيع، 3981 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3825 جنيهًا للبيع، 3800 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة، سجل نحو 3278.5 جنيه للبيع، 3257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة، سجل نحو 2550 جنيهًا للبيع، 2533.25 جنيه للشراء.

بعد تثبيت الفائدة.. سعر الذهب الآن في سوق الصاغة
سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الجمعة، سجل نحو 2185.75 جنيه للبيع، 2171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الجمعة، سجل نحو 1639.25 جنيه للبيع، 1628.5 جنيه للشراء.

كم وصل سعر الذهب عيار 21 الآن
سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 30600 جنيه للبيع، 30400 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم الجمعة، سجل نحو 2776.51 دولار للبيع، 2776.24 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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