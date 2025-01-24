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أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الجمعة 24 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الجمعة 24 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الجمعة 24 يناير 2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 12:55 مساءً - أسعار الفراخ اليوم، واصلت  أسعار الفراخ الانخفاض في الأسواق، إذ انخفض سعر كيلو الفراخ بنحو  جنيه، بحسب آخر تحديث، اليوم الجمعة 24 يناير 2025؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في  بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب  أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

اسعار الفراخ
أسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

 وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 94.8 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 79 جنيهًا إلى 108 جنيهات للكيلو للمستهلك. 

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 87 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للمستهلك. 

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا.

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

سعر كيلو الفراخ البلدي

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا.

 

اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

 

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر كيلو الوراك الطازجة روستي نحو 130 جنيها.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 180 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 160 جنيهًا.
اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

سعر الفراخ اليوم الجمعة

  • بلغ سعر البانيه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 300 جنيه.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 185 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 365 جنيهًا.
اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

أسعار الفراخ اليوم 24-1-2025

  • بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 196 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس دجاج فريش تمري وزن 1000 جرام نحو 190 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاجة كاملة فريش شهد وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 175 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو صدور دجاج بالعظام طازجة نحو 185 جنيهًا.
اسعار الفراخ
اسعار الفراخ

اسعار البانيه اليوم الجمعة

  • بلغ سعر كيلو بانيه دجاج طازج نحو 255 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو دبوس دجاج طازج نحو 170 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 120 جنيها.
  • بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 310 جنيهات.
  • بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 140 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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