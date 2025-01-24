الرياضة - 09:26 - معرض الكتاب 2025.. أسعار تذاكر الدخول وخطوط أتوبيسات النقل العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 24 يناير 2025 09:26 صباحاً - معرض الكتاب 2025.. انطلقت أمس الخميس، فعاليات الدورة الـ56 لـمعرض الكتاب 2025، حيث ينتظر الكثير من عشاق القراءة شراء العديد من الكتب في مختلف المجالات، ومشاهدة العروض الفنية التي يتم تقديمها عبر برنامج ثقافي فني شامل.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معرض الكتاب 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

تفاصيل خط السير للوصول لمعرض الكتاب

وفرت هيئة النقل العام بالقاهرة 58 أوتوبيسا قابل للزيادة لخدمة زوار معرض الكتاب تغطي معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.

وأوضحت هيئة النقل العام أن الأتوبيسات ستضع لافتة «خدمة معرض الكتاب» عليها، مضيفة أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب.

خطوط سير للوصول إلى معرض الكتاب

وأشارت هيئة النقل العام إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص 7 خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد معرض الكتاب بأتوبيسات الهيئة، بيانهم كالتالي:

الخط الأول: يبدأ من ميدان عبد المنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثاني: يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط الثالث: يبدأ من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

الخط الرابع: يبدأ من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 7 سيارات.

الخط الخامس: يبدأ من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بالقصر العيني والسيدة عائشة والاوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط 10 سيارات.

الخط السادس: يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادي ثم نادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

الخط السابع: يبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسي والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط 8 سيارات.

طرق ومواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

- باستخدام مترو الأنفاق من وسط القاهرة (رمسيس، التحرير، الدقي): استقل الخط الثاني (شبرا- المنيب) حتى محطة «العتبة»، ثم انتقل إلى الخط الثالث (الخط الأخضر) واستمر حتى محطة «أرض المعارض»، من هناك، يمكنك ركوب أتوبيس أو ميكروباص إلى مقر المعرض.

- من شبرا والمناطق الشمالية: استقل الخط الأول (المرج - حلوان) حتى محطة «العتبة»، ثم قم بالتبديل إلى الخط الثالث وصولًا إلى محطة «أرض المعارض»، من هناك، يمكنك ركوب أتوبيس أو ميكروباص إلى مقر المعرض.

- من مصر الجديدة ومدينة نصر: استقل الخط الثالث مباشرة إلى محطة «أرض المعارض». إذا كنت في مدينة نصر، يمكنك استخدام ميكروباصات أو أتوبيسات متجهة إلى القاهرة الجديدة مباشرة.

سعر تذكرة الوصول إلى معرض الكتاب

وأوضحت هيئة النقل العام بالقاهرة، أن سعر تذكرة أتوبيسات معرض القاهرة الدولي للكتاب 15 جنيهًا، لافتة إلى توحيد سعر التذكرة على أتوبيسات النقل العام التي تعمل في خدمة المعرض.

كيفية حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

يمكن حجز التذاكر إلكترونيًا عبر موقع معرض القاهرة الدولي للكتاب من «الرابط»، حيث يتم اختيار «شراء التذكرة» ثم إدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

وبعد إتمام الحجز، تصل رسالة تأكيد تحتوي على تفاصيل التذكرة واليوم المحدد للزيارة.

سعر الدخول لمعرض الكتاب

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب أعلنت أن سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، والدخول والخروج منه يكلف تذكرة واحدة، ويمكن يتم حجز تذاكر معرض الكتاب بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض، وإما من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.

مواعيد فتح معرض الكتاب 2025

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب أبوابه للجمهور، يوميًا من الساعة 10 صباحًا إلى 8 مساء عدا الخميس والجمعة حتى 9 مساء، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمشاركة 6150 عارضًا، و1345 ناشرًا، ويستمر المعرض حتى 5 فبراير 2025.