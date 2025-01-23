الرياضة - 09:57 - الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:57 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من يوم الجمعة 24 يناير إلى يوم الأربعاء 29 يناير 2025.

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حالة الطقس من الجمعة 24 يناير إلى الأربعاء 29 يناير 2025

لفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، من الجمعة إلى الأربعاء، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث ستكون سرعة الرياح (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025

حذرت «الأرصاد» من انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا، غدا الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونوهت بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط للرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة 24 يناير 2025

الطقس في مصر غدا الجمعة 24 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 12 السواحل الشمالية 20 09 شمال الصعيد 21 09 جنوب الصعيد 24 12

حالة الطقس يوم السبت 25 يناير 2025

وبينت هيئة الأرصاد الجوبة حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وذكرت هيئة الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة يوم السبت 25 يناير 2025

الطقس في مصر يوم السبت 25 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 21 12 السواحل الشمالية 20 11 شمال الصعيد 22 09 جنوب الصعيد 25 13

حالة الطقس يومي الأحد 26 والإثنين 27 يناير 2025

وأشرت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يومي الأحد والإثنين.

درجات الحرارة يوم الأحد 26 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأحد 26 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 20 13 السواحل الشمالية 20 12 شمال الصعيد 22 09 جنوب الصعيد 26 13

درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الإثنين 27 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 11 السواحل الشمالية 19 11 شمال الصعيد 21 08 جنوب الصعيد 24 10

حالة الطقس يومي الثلاثاء 28 يناير والأربعاء 29 يناير 2025

واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الثلاثاء 28 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 السواحل الشمالية 18 11 شمال الصعيد 20 07 جنوب الصعيد 23 10

درجات الحرارة يوم الأربعاء 29 يناير 2025

الطقس في مصر يوم الأربعاء 29 يناير 2025 المنطقة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 19 10 السواحل الشمالية 19 11 شمال الصعيد 20 07 جنوب الصعيد 23 10