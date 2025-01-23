الرياضة - 09:57 - الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة من الجمعة وحتى الأربعاء المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 09:57 مساءً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من يوم الجمعة 24 يناير إلى يوم الأربعاء 29 يناير 2025.
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حالة الطقس من الجمعة 24 يناير إلى الأربعاء 29 يناير 2025
لفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، من الجمعة إلى الأربعاء، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث ستكون سرعة الرياح (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2 متر).
وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
حالة الطقس غدا الجمعة 24 يناير 2025
حذرت «الأرصاد» من انتشار شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا، غدا الجمعة، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
ونوهت بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.
وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على نشاط للرياح أحياناً، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
درجات الحرارة غدا الجمعة 24 يناير 2025
|الطقس في مصر غدا الجمعة 24 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|12
|السواحل الشمالية
|20
|09
|شمال الصعيد
|21
|09
|جنوب الصعيد
|24
|12
حالة الطقس يوم السبت 25 يناير 2025
وبينت هيئة الأرصاد الجوبة حالة الطقس يوم السبت، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
وذكرت هيئة الأرصاد بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
درجات الحرارة يوم السبت 25 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم السبت 25 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|21
|12
|السواحل الشمالية
|20
|11
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|25
|13
حالة الطقس يومي الأحد 26 والإثنين 27 يناير 2025
وأشرت «الأرصاد» إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، يومي الأحد والإثنين.
درجات الحرارة يوم الأحد 26 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الأحد 26 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|20
|13
|السواحل الشمالية
|20
|12
|شمال الصعيد
|22
|09
|جنوب الصعيد
|26
|13
درجات الحرارة يوم الإثنين 27 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الإثنين 27 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|11
|السواحل الشمالية
|19
|11
|شمال الصعيد
|21
|08
|جنوب الصعيد
|24
|10
حالة الطقس يومي الثلاثاء 28 يناير والأربعاء 29 يناير 2025
واختتمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان حالة الطقس، حيث تنتشر شبورة مائية صباحاً يومي الثلاثاء والأربعاء، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
درجات الحرارة يوم الثلاثاء 28 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الثلاثاء 28 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|18
|11
|شمال الصعيد
|20
|07
|جنوب الصعيد
|23
|10
درجات الحرارة يوم الأربعاء 29 يناير 2025
|الطقس في مصر يوم الأربعاء 29 يناير 2025
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|19
|10
|السواحل الشمالية
|19
|11
|شمال الصعيد
|20
|07
|جنوب الصعيد
|23
|10
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