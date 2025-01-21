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منتخب الناشئين يفوز برباعية نظيفة على بسيون وديا - أخبار كلمتك

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منتخب الناشئين يفوز برباعية نظيفة على بسيون وديا - أخبار كلمتك

منتخب الناشئين يفوز برباعية نظيفة على بسيون وديا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:40 مساءً - فاز المنتخب الوطني للناشئين  مواليد 2008 على فريق بسيون برباعية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بأحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية، في ختام معسكر الفريق الذى انطلق الأحد الماضى استعدادا لخوض أمم أفريقيا للناشئين فى مارس المقبل.

سجل أهداف منتخب الناشئين الأربعة كل من: عبد العزيز الزغبى وسلمان محمد ومالك معتصم وأدم محمد.

وحرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة، والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد على حضور المباراة ومصافحة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن أحمد الكأس واللاعبين لمساندتهم والشد من أزرهم.

35 لاعبا في معسكر منتخب 2008

انتظم فى المعسكر 35 لاعبا، منهم 15 لاعبا من القوام الأساسى و20 لاعبا جديدا يمنحهم الجهاز الفني الفرصة لأول مرة لمشاهدتهم على الطبيعة فى التدريبات وتقييمهم عن قرب، وذلك قبل معسكر منتخب الناشئين الذى ينطلق 12 فبراير المقبل بقائمة اللاعبين التى ستخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

علاء نبيل يجمع الجهاز الفني واللاعبين

وعقد علاء نبيل المدير الفني للاتحاد اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المعسكر، طالبهم ببذل قصارى جهدهم والتركيز الشديد خلال الاستعدادات لبطولة أمم أفريقيا

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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