"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

"أمهات مصر" عن امتحانات الشهادة الإعدادية: جبر القاهرة سهل وهندسة الشرقية صعبة - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

إطلالة على الحركة الأدبية في عمان بالعدد الجديد من "مصر المحروسة" - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

عاجل:العثور على جثة مواطن مقتولا - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

منظمة الهجرة الدولية تعلن عن نزوح عدد كبير من الأسر اليمنية - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

‏20 فعالية متنوعة.. تفاصيل البرنامج الثقافي العماني في معرض الكتاب 2025‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بـ «لوك مختلف».. طرح بوستر رانيا يوسف في مسلسل «نص الشعب اسمه محمد» |صورة - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

بعثة يد الزمالك تطير إلى الإمارات - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

غيابات مؤثرة عن التشكيل المتوقع للهلال أمام الوحدة بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

التلفزيون الصيني: بوتين وشي يجريان اتصالا عبر تقنية الفيديو - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

دخول 260 شاحنة مساعدات إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 11:41 - البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية منتصف جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 11:41 - البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية منتصف جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:41 - البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية منتصف جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:41 صباحاً - البورصة المصرية.. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في مستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2024.

البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

مؤشر إيجي إكس 30

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 29684 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 36907 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13081 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 8428 نقطة.

مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11542 نقطة.

اقرأ أيضاً
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية

«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه

إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

جاب آخره، والد زيزو يهدد إدارة الزمالك ويحدد موعدا نهائيا لتجديد عقد نجله - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق