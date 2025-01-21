الرياضة - 11:41 - البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية منتصف جلسات الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 11:41 صباحاً - البورصة المصرية.. سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في مستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع اليوم، الثلاثاء 21 يناير 2024.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية
مؤشر إيجي إكس 30
ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 29684 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان
وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 36907 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي
وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13081 نقطة.
مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 8428 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان
وصعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11542 نقطة.
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