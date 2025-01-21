برقم الجلوس.. نتيجة الصف الأول الإعدادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:11 مساءً - نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس.. حددت مديريات التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس في كافة المحافظات، تزامنًا مع انتهاء الامتحانات.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

أوضحت مديريات التربية والتعليم، أن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول، مازالت قائمة، وسيتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي عقب الانتهاء منها.

اعتماد نتيجة الصف الأول الإعدادي

وشددت المديريات التعليمية، على الكنترولات بتحري الدقة في تصحيح أوراق الامتحانات، وسرعة الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وعقب الانتهاء يتم عرض نتيجة الصف الأول الإعدادي على المحافظ لاعتمادها.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

عقب اعتماد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس رسميًا، تقوم المديريات التعليمية بتحميل نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس على موقعها الإلكتروني الرسمي،

لينك نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس فور إعلانها رسميًا، من خلال الدخول على الرابط التالي: رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس.

انتهاء امتحانات الصف الأول الإعدادي

وجدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الإعدادي، قد انتهوا من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم الخميس الماضي 16 يناير، وقد انطلقت امتحانات الصف الأول الإعدادي من يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، واستمرت امتحانات الصف الأول الإعدادي لمدة أسبوع.

إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام 2025 لطلاب الصف الأول الإعدادي، يوم السبت المقبل الموافق 25 يناير، وتستمر إجازة نصف العام 2025 حتى يو الخميس الموافق 6 فبراير، على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025، وذلك وفقًا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

درجات الصف الأول الإعدادي

- درجة مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي 80 درجة.

- درجة مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي 60 درجة.

- درجة مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي 60 درجة.

- درجة مادة العلوم للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- درجة مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- درجة مادة التربية الدينية للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- درجة مادة التربية الرياضية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- درجة مادة التربية الفنية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- درجة مادة التربية الموسيقية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- درجة مادة تكنولوجيا المعلومات للصف الأول الإعدادي 20 درجة.