رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على متابعة وتوسيع أطر الشراكة مع شركة سيمنز الألمانية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:11 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حرص الحكومة على متابعة الشراكة مع شركة سيمنزالألمانية، وتوسيع أطر تلك الشراكة، لترقى إلى مستوى أشمل، لتتضمن مجالات جديدة تتميز فيها الشركة بالخبرات اللازمة.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم الثلاثاء مع بيتر كويرتي، عضو مجلس الإدارة، رئيس إدارتي التكنولوجيا والاستراتيجيات بشركة "سيمنز" الألمانية، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي دافوس 2025 بسويسرا، بحضور السفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع شركة سيمنز والاستعداد لاستقبال مسئولي الشركة في أي وقت بمقر الحكومة، وذلك في ظل الشراكة الكبيرة والمهمة بين الجانبين في العديد من المجالات.

بدوره، أشاد بيتر كويرتي بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة المصرية للشركة، بجانب القيام بتذليل أي معوقات قد تواجهها، إضافة إلى تيسير الإجراءات المتعلقة بها مع مختلف الوزارات والجهات المختصة، ولاسيما في ضوء حرص الحكومة على تطوير جميع قطاعات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها قطاع النقل، لافتا إلى عزم الشركة متابعة مختلف مشروعاتها بمصر.

وأوضح كويرتي أن شركة سيمنز تتطلع لتطوير تعاونها مع الحكومة المصرية في مجال الطاقة، في ضوء عزم الحكومة تطوير هذا القطاع المهم، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

كما أعرب عن تطلعه للتعاون بين الجانبين في مجال التحول الرقمي عبر بناء الكوادر المصرية في هذا المجال.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مُتابعة تنفيذ مختلف مقترحات التعاون بالتنسيق مع الجهات المصرية المختصة.