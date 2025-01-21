ضمن مشاركته بمنتدى دافوس.. مدبولي يلتقي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 21 يناير 2025 03:11 مساءً - أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة إلى أن تصبح مصر مركزا إقليميا لمجموعة "فولفو" العالمية، لتصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، خاصة في ظل الفرص الكبيرة للتصدير للدول المُجاورة، وبخاصة للقارة الإفريقية، مؤكدا استعداد الحكومة لتوفير مختلف الحوافز والمزايا لزيادة استثمارات الشركة في مصر، وتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، ضمن أجندة مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمي دافوس 2025 بسويسرا، مع جينز هولتينجر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو للسيارات والشاحنات، بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم سفير مصر لدى سويسرا.

كما أعرب مدبولى عن تطلع الحكومة للتعاون مع مجموعة "فولفو" في تصنيع الشاحنات والسيارات الكهربائية، في ضوء توجه مصر الرامي إلى التوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية من السيارات والشاحنات لخدمة الأهداف البيئية، مشيداً بالخطوات الكبيرة التي حققتها مجموعة فولفو، والنجاح الذي أحرزته في هذا المجال.

وأعرب كذلك عن التطلع لتوسيع قاعدة التعاون مع مجموعة "فولفو"، موضحا أن هذا اللقاء يأتي بهدف الاستماع لوجهة نظر المجموعة حول فرص دعم التعاون الثنائي.

ومن جهته، نوه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولفو لعمليات الشاحنات باستعداد الشركة للتعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، مؤكداً أن المجموعة ترصد وجود استعداد وفرص واسعة للتعاون مع مصر في هذا المجال.

واستعرض الإمكانات والقدرات الكبيرة لدى المجموعة في مجال تصنيع السيارات والشاحنات الكهربائية، وإتاحتها للعديد من الأسواق العالمية في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النمط من وسائل النقل الكهربائية، موضحاً أهمية الأخذ في الاعتبار البنية التحتية المتواجدة في الدولة عند الاتجاه لتصنيع السيارات الكهربائية.