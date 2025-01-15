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الرياضة - 09:36 - مصرع 5 أشخاص في تصادم 12سيارة على الطريق الأوسطي.. إحداها سقطت من أعلى الكوبري - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:36 - مصرع 5 أشخاص في تصادم 12سيارة على الطريق الأوسطي.. إحداها سقطت من أعلى الكوبري - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:36 - مصرع 5 أشخاص في تصادم 12سيارة على الطريق الأوسطي.. إحداها سقطت من أعلى الكوبري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:36 مساءً - كشفت تحريات رجال المباحث بالقاهرة، تفاصيل حادث تصادم 12 سيارة على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من نزلة المعصرة، وتبين من معاينة الشرطة أنه عصر اليوم، حدث انقلاب سيارة أعلى الطريق ما تسبب في شلل مروري على الطريق جراء الحادث.

وأوضحت تحريات المباحث أن "تريلا" كانت تسير على الطريق، واصطدمت بعدد من السيارات نتيجة لعدم تمكن قائد السيارة من السيطرة على السرعة، ما أسفر عن وقوع الحادث على الطريق.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات على الطريق الأوسطي بحلوان بالقرب من نزلة المعصرة، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع أثناء توقف السيارات أعلى الطريق الأوسطي بحلوان بسبب حادث مروري، حيث فوجئ الجميع بقدوم سيارة نقل ثقيل مسرعة ودهست جميع السيارات وأدى التصادم إلى سقوط إحد عربات النقل من أعلى الكوبرى، مما أسفر عن وفاة من بداخلها، إضافة إلى وفاة سائق أتوبيس خاص وآخرين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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