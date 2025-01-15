الرياضة - 09:16 - «رئيس الوزراء القطري»: بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:16 مساءً - أعلن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأكد رئيس الوزراء القطري، أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال، إن جهود مصر وقطر والولايات المتحدة ساهمت في إنجاز الاتفاق.وسنواصل العمل مع حماس وإسرائيل ومراقبة آلية تنفيذه

الأطراف عملت بشكل مستمر على مدار 411 يوما لوقف آلة الحرب في غزة

وأضاف "أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".