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الرياضة - 09:16 - «رئيس الوزراء القطري»: بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - «رئيس الوزراء القطري»: بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - «رئيس الوزراء القطري»: بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأحد المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:16 مساءً - أعلن رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأكد رئيس الوزراء القطري، أنه سيبدأ يوم الأحد المقبل تطبيق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال، إن جهود مصر وقطر والولايات المتحدة ساهمت في إنجاز الاتفاق.وسنواصل العمل مع حماس وإسرائيل ومراقبة آلية تنفيذه

الأطراف عملت بشكل مستمر على مدار 411 يوما لوقف آلة الحرب في غزة

وأضاف "أشكر شركاءنا مصر والولايات المتحدة على جهودهم التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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