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الرياضة - 09:16 - 6 جنيهات في الجرام.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - 6 جنيهات في الجرام.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - 6 جنيهات في الجرام.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:16 مساءً - شهد سعر الذهب في السوق المحلي تراجعًا طفيفًا خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بقيمة 6 جنيهات، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراجع وآثاره على السوق.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، أسعار الذهب في الأسواق خلال التعاملات المسائية، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

- 4314.25جنيه للبيع.

- 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3954.75 جنيه للبيع.

- 3928.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- 3775 جنيهًا للبيع.

- 3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3235.75 جنيه للبيع.

- 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه
عيار 22 3954.75 جنيه 3928.5 جنيهًا
عيار 21 3775 جنيهًا 3750 جنيهًا
عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه
عيار 14 2516.75 جنيهًا 2500 جنيه
عيار 12 2157.25 جنيه 2142.75 جنيه
عيار 9 1617.75 جنيه 1607.25 جنيه
سعر أوقية الذهب 2694.83 دولار 2694.56 دولار

سعر الذهب عيار 14

- 2516.75جنيهًا للبيع.

- 2500 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2157.25 جنيه للبيع.

- 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

- 1617.75 جنيه للبيع.

- 1607.25 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2694.83 دولار للبيع.

- 2694.56 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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