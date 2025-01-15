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الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:16 - مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر في كأس ملك إسبانيا اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 09:16 مساءً - مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025، حيث يستضيف فريق برشلونة نظيره ريال بيتيس، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بحثا عن تحقيق الانتصار والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا بث مباشر

ويخوض الفريق الكتالوني مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حصد لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز الكاسح على الغريم التقليدي ريال مدريد بنتيجة 5 - 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "الجوهرة المشعة" في جدة بالسعودية.

بينما يلاقي برشلونة نظيره ريال بيتيس بعد التفوق على فريق بارباسترو بأربعة أهداف مقابل لا شيء خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مباريات دور الـ 32 لمنافسات كأس ملك إسبانيا.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في مواجهتين في مقابل 5 هزائم.

بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس ملك إسبانيا

يقدم موقع الأسبوع بث مباشر مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس، في المواجهة المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا بالموسم الجاري 2024-2025.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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