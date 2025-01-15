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الرياضة - 08:16 - ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:16 - ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:16 - ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:16 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وأكد ترامب، أنه سيعمل على البناء على الاتفاقيات الإبراهيمية وتوسيع نطاقها، مؤكدا أنه سيواصل تعزيز السلام من خلال القوة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف ترامب، أنه سيعمل مع إسرائيل والحلفاء للتأكد من أن غزة لن تصبح ملاذا آمنا للإرهابيين.

وتابع ترامب: «لدينا اتفاق بشأن الرهائن في الشرق الأوسط سوف يطلق سراحهم قريبا».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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