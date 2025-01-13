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صدق أو لا تصدق، مراقب مباريات دوري القسم الثاني يتقاضي بدل أكثر من الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

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صدق أو لا تصدق، مراقب مباريات دوري القسم الثاني يتقاضي بدل أكثر من الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

صدق أو لا تصدق، مراقب مباريات دوري القسم الثاني يتقاضي بدل أكثر من الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 11:30 مساءً - أبدى عدد كبير من مراقبي مسابقة الدوري الممتاز، إستياءهم بسبب تجاهل مسئولو لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة زيادة البدل الخاص بهم في مسابقة الدوري المصري الممتاز

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني ابو ريدة قرر في ثاني إجاملعاته زيادة بدل مراقب المباراة في دوري القسم الثاني من 600 جنيه ليصل إلى 1500 جنيه

هاني أبو ريدة، كلمتك

رابطة الأندية تتجاهل مطالب مراقبي الدوري الممتاز

وإنتظر مراقبي مباريات الدوري الممتاز أن يقوم مسئولو رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بزيادة بدل المراقبين لمباريات الدوري الممتاز المسابقة الأهم في الكرة المصرية، إلأا أن أحدا لم يحرك ساكنًا، خاصة أن مراقبي مباريات الدوري الممتاز يقومون بأدوار كبيرة ويبذلون جهودا ملموسة من أجل الخروج بالمباريات إلى بر الأمان، كما تقع على عاتقهم مسئوليات كبيرة حال وقوع أي مخالفات داخل المستطيل الأخضر، وأنهم الأجدر بزيادة بدلاتهم ولن لم يستمع إليهم أحد 

بدل مراقب مباريات الدوري الممتاز

ويحصل مراقب الدوري الممتاز 1000 جنيه بدل في المباراة الواحدة، يخصم منها 100 جنيه ضرائب بنسبة 10% ليحصل في النهاية على 900 جنيه فقط، في حين أصبح مراقب مباريات دوري المحترفين “الفسم الثاني أ” يحصل على 1500 بعد زيادة البدل من قبل مجلس الجبلاية

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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