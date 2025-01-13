الرياضة - 01:02 - الإسكان الاجتماعي.. ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5 في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 01:02 مساءً - شقق سكن لكل المصريين 5.. أعلنت وزارة الإسكان عن موعد ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5، وذلك تزامنا مع قرب انتهاء التسجيل وسداد مقدمات جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي.

شقق سكن لكل المصريين 5

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موعد ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أن موعد ظهور نتيجة حجز شقق سكن لكل المصريين 5، من المقرر أن يكون بعد أسبوعين من انتهاء الحجز.

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

آخر موعد لحجز شقق سكن لكل المصريين 5، وسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، يوم 15 يناير 2025 المقبل.

أسعار شقق سكن لكل المصريين

- أسعار شقق سكن لكل المصريين الجاهزة للتسليم الفوري في المحافظات، تتراوح ما بين 184 لـ 400 ألف جنيه.

- أسعار شقق سكن لكل المصريين تسليم خلال 36 شهرًا بالمدن الجديدة تتراوح ما بين 542 لـ 700 ألف جنيه.

- أسعار شقق سكن لكل المصريين الجاهزة للتسليم الفوري في المدن الجديدة تتراوح ما بين 415 لـ 530 ألف جنيه،

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

- يكون للمتقدم أهلية التصرف والتعاقد.

- يجب ألا يقل عمر المتقدم من منخفضي ومتوسطي الدخل عن 21 عام في تاريخ نهاية الإعلان.

- ألا يزيد عمر صاحب الطلب من مُنخفضي الدخل عن 50 عام في تاريخ الإعلان.

- ألا يزيــد ســن المتقدم مــن متوســطي الدخــل عــن ســن المعــاش «المقــرر بقانــون التأمينــات الاجتماعية والمعاشـات الصـادر بالقانـون رقـم 148 لسـنة 2019.

كيفية التقديم على شقق سكن لكل المصريين

- الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط.

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات المطلوبة.

- إرفــاق إيصــال شــراء الكراســة وإيصــال ســداد مقــدم الحجـز والمصاريـف الإداريــة إضافــة للمسـتندات المطلوبة.

- تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية.

- يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.