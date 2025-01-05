الخميس المقبل آخر موعد لاستلام أوراق التقديم للمحاضرين باتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 04:10 مساءً - حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الخميس المقبل، موعدا لغلق باب التقديم للمحاضرين من ذوي المؤهلات العلمية لاعتمادهم من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف ".

وتسلمت الإدارة الفنية باتحاد الكرة السير الذاتية ل25 محاضرا حتي الآن، وتحدد الخميس المقبل كأخر موعد لاستقبال السير الذاتية بمركز المنتخبات الوطنية " مشروع الهدف " بمدينة السادس من أكتوبر.

لجنة من الكاف لعمل مقابلات مع المحاضرين

ومن المقرر أن تصل لجنة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم مقابلات ولقاءات مع المحاضرين المتقدمين للبت في طلبات الاعتماد.

معايير إختيار المحاضرين

ووضع اتحاد الكرة مجموعة من المعايير لاختيار المحاضرين:

1. مؤهل علمي عالي.

2. لا يقل السن عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة.

3. خبرة في مجال التدريب لا تقل عن 5 سنوات.

4. خبرة في مجال تدريب كرة القدم.

5. حاصل على دبلومة التدريب الأفريقية لا تقل عن المستوى الذي سيدرس فيه أو ما يعادلها في أسيا أو أوربا.

6. ألا يكون قد تم شطبه من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم.

7. ألا تكون قد وقعت عليه عقوبات مخلة بالأداب أو الشرف.

8. أن يكون أي محاضر قادرًا على إجراء دورات كاملة بناءً على مستوى مؤهلاتهم وخبراتهم.

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