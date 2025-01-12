برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد برباعية في الشوط الأول من السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد برباعية في الشوط الأول من السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، الهلال السوداني يتأخر بهدف أمام يانج أفريكانز - أخبار كلمتك

دوري أبطال إفريقيا، الهلال السوداني يتأخر بهدف أمام يانج أفريكانز - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 07:16 - 14.8 مليار دولار.. أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 07:16 - 14.8 مليار دولار.. أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:16 - 14.8 مليار دولار.. أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:16 مساءً - كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي، أن إجمالي قروض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري - بخلاف المركزي - المقدمة للحكومة بالعملات الاجنبية سجلت 2.02 تريليون جنيه (41.77 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2024.

أما عن القروض بالعملات الأجنبية المقدمة من البنوك في مصر للعملاء من غير الحكومة، فبلغت قيمتها 715.7 مليار جنيه (14.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2024.

إلى ذلك سجلت قيمة أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية المقدمة من البنوك بخلاف المركزي لقطاع الزراعة ما يعادل 7.473 مليار جنيه، ولقطاع الصناعة حوالي 431.975 مليار جنيه، والتجارة ما يبلغ 39.399 مليار جنيه، وقطاع الخدمات 208.944 مليار جنيه.

ووصلت قروض البنوك في مصر المقدمة للقطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 24.995 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وبالنسبة للأفراد الطبيعيون لـ24.64 مليار جنيه، وهيئات محلية لاتهدف الربحية حوالي 287 مليون جنيه، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر ما يعادل 70 مليون جنيه، وقطاع العالم الخارجي حوالي 2.925 مليار جنيه.

اقرأ أيضاً
بعائد 27.25%.. تفاصيل شهادات الادخار بأجل 3 و5 سنوات في بنك نكست

البنك المركزي: 25.25 مليار دولار حجم التحويلات داخل سوق الإنتربنك الدولاري في 8 أشهر

البنك المركزي: استيراد السلع الإستهلاكية يكلف مصر 14.5 مليار دولار

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

محاولات لحل أزمة الجزيري مع الزمالك - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق