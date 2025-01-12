الرياضة - 07:16 - 14.8 مليار دولار.. أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:16 مساءً - كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي، أن إجمالي قروض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري - بخلاف المركزي - المقدمة للحكومة بالعملات الاجنبية سجلت 2.02 تريليون جنيه (41.77 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2024.

أما عن القروض بالعملات الأجنبية المقدمة من البنوك في مصر للعملاء من غير الحكومة، فبلغت قيمتها 715.7 مليار جنيه (14.8 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2024.

إلى ذلك سجلت قيمة أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية المقدمة من البنوك بخلاف المركزي لقطاع الزراعة ما يعادل 7.473 مليار جنيه، ولقطاع الصناعة حوالي 431.975 مليار جنيه، والتجارة ما يبلغ 39.399 مليار جنيه، وقطاع الخدمات 208.944 مليار جنيه.

ووصلت قروض البنوك في مصر المقدمة للقطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 24.995 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وبالنسبة للأفراد الطبيعيون لـ24.64 مليار جنيه، وهيئات محلية لاتهدف الربحية حوالي 287 مليون جنيه، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر ما يعادل 70 مليون جنيه، وقطاع العالم الخارجي حوالي 2.925 مليار جنيه.