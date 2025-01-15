مصدر مصري مطلع: جارٍ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام المساعدات الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:16 مساءً - أفاد مصدر مصري مطلع، أنه جارٍ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة
وقال المصدر، إن اتفاق وقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.
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