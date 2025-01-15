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مشاهير العرب - «يوم ما تنسى».. تامر عاشور يطرح أغاني ألبوم «ياه» | فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «يوم ما تنسى».. تامر عاشور يطرح أغاني ألبوم «ياه» | فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «يوم ما تنسى».. تامر عاشور يطرح أغاني ألبوم «ياه» | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:16 مساءً - أطلق الفنان تامر عاشور، عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الأربعاء، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يوم ما تنسي» ضمن أغاني ألبوم «ياه»، والذي من المتوقع أن يخوض بها المنافسة الغنائية في عام 2025.

وأغنية «يوم ما تنسى» ضمن أغاني ألبوم ياه، من كلمات الشاعر جمال الخولي، ومحمد خلف، وجيتار مغربي.

وتضمنت كلمات أغنية «يوم ما تنسى» الآتي: «حضن مين هيساعني بعد حضنك أنت حضن مين، ليل نهار بسأل عليك أنت فين، اشتياقي فين، يوم ما تنسى قولي واعمل فيا معروف على الطريقة يمكن أقدر أنام كام دقيق، كل حاجة بقيت أعايشها بتطاردني، هو عيب من حبي فيك لو بكيت».

آخر أعمال تامر عاشور

جدير بالذكر، أن آخر أعمال تامر عاشور اطلاقه لأغنية «ياة» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

وأغنية «ياه» لـ تامر عاشور، من كلمات الشاعر محمود عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع أمير محروس، وسعيد كمال، ومصطفى أصلان.

وتضمنت كلمات أغنية «ياه» الآتي: «ياه عالسنين المسروقين، مني في هواه، عالفاضي ياه، خانّني الجمال، والقلب شال، أوجاع تُقال، وياريت ينساه، ده أذاه، خان ليه، شاف إيه مني، مايقول اللي شافه، بدّيه خير طول عمري، وكمان ده اعترافه، بسهوله، إديته عمري وباعه».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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