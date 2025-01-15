شاهد هدف إمام عاشور في شباك الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:45 مساءً - الدوري المصري، يتقدم النادي الأهلي بهدف نظيف على الجونة في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز إمام عاشور لاعب الأهلي، الهدف الأول لفريقه في شباك الجونة، بالدقيقة 63 من المباراة.

جاء الهدف بعد تمريرة بينية من محمد مجدي أفشة، لينفرد إمام عاشور بالمرمى ويسددها في الشباك.

باغت لاعبو الجونة النادي الأهلي مبكرا، بفرصة هدف في الدقيقة الثالثة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أوجو صامويل ولكن أبعدها ببراعة مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي والجونة

بعدها سيطر النادي الأهلي على مجريات الأمور، دون خطورة حقيقية على المرمى، ليخيم التعادل السلبي على أول 20 دقيقة.

وفي الدقيقة 18، نفذ محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء بكرة عرضية انتهت بتسديدة رأسية من رامي ربيعة مرت بعيدة عن المرمى.

مباراة الأهلي والجونة

فيما رد الجونة بتسديدة في الدقيقة 20 عن طريق علي الزاهدي ولكن أمسكها مصطفى شوبير.

مباراة الأهلي والجونة

بينما أهدر الأهلي في 24 أخطر فرصة عن طريق حسين الشحات، بعد تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء ولكن ارتطمت برضا صلاح وخرجت إلى رمية تماس.

مباراة الأهلي والجونة

وفي الدقيقة 39، أطلق محمد مجدي أفشة تصويبة قوية أخرجها ببراعة حارس الجونة.

مباراة الأهلي والجونة

وفي الدقيقة 40، أهدر أفشة أخطر فرص المباراة بعدعرضية أرضية من حسين الشحات قابلها أفشة بتسديدة من داخل منطقة الـ6 ياردات، إلا أنه أطاح بها عاليا بغرابة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة الأهلي والجونة

مع بداية الشوط الثاني، ضغط النادي الأهلي بكل صفوفه وأهدر فرصة بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء من أفشة ولكن أبعدها ببراعة حارس الجونة.

وشهدت الدقيقة 49 فرصة أخرى للأهلي، بعد ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليسرى نفذها حسين الشحات بتمريرة قصيرة انتهت بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من محمد هاني أبعدها محمد علاء حارس الجونة ببراعة.

كما شهدت الدقيقة 54، ركلة ركنية لصالح الأهلي من الجهة اليسرى نفذها محمد مجدي أفشة بكرة عرضية انتهت بإبعاد من محمد علاء إلى ركلة ركنية.

تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد مجدي أفشة وكريم وليد وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي ويوسف أيمن وأكرم توفيق وعمرو السولية وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

تشكيل الجونة أمام الأهلي

ويسعى الأهلي في مباراة الجونة إلى مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على صدارة الدوري المصري، بعد فوزه على نظيره سموحة في آخر لقاء له في الدوري المصري.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والجونة

يدير مباراة الأهلي والجونة طاقم تحكيم مكون من:

حكم الساحة: محمد الحنفي.

حكم مساعد أول: ماجد المليجي

حكم مساعد ثان: سيد نافع.

حكم رابع وليد عبدالرازق.

ويتولى مصطفى الشهدي إدارة مباراة الأهلي والجونة كحكم لتقنية الفيديو "فار"، ويعاونه محمد عزازي.

ترتيب الفريقين في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد الجونة بالمركز السابع عشر برصيد 6 نقاط.

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