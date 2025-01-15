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رنا سماحة تكشف كواليس انفصالها عن سامر أبو طالب - أخبار كلمتك

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رنا سماحة تكشف كواليس انفصالها عن سامر أبو طالب - أخبار كلمتك

رنا سماحة تكشف كواليس انفصالها عن سامر أبو طالب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:45 مساءً - كشفت المطربة رنا سماحة، كواليس انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، وحقيقة ما أثير بشأن ضربها وتعرضها للخيانة.

 

حقيقة تعرض رنا سماحة للضرب والخيانة

وأكدت خلال لقائها ببرنامج “ورقة بيضا” المذاع على قناة “النهار”: أنه لا صحة لما تردد بشأن تعرضها للضرب على يد الملحن سامر أبو طالب، أو خيانة زوجها لها.

 

دعوى رنا سماحة لخلع زوجها

وتابعت رنا سماحة: أقمت دعوى قضائية خلع ونجحت في حكم المحكمة، وأشعر بالضيق والغضب من الشائعات المنتشرة بشأن طلاقي، مؤكدة أنها لن تعود لطليقها.

 

وأشارت إلى أنها تعيش في منزل عائلتها إلى جانب والدتها وستعود إلى منزلها في القريب، مؤكدة أنها انفصلت عن زوجها لأسباب ترجع إلى عدم التفاهم والخلافات العديدة بينهما.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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