مشاهير العرب - كيف علق أحمد سعد على طرح تامر عاشور لألبومه بالتزامن مع إطلاقه لـ «حبيبنا»؟ | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:36 مساءً - حرص الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على تهنئة النجم تامر عاشور على طرحه لباقي أغاني ألبومه الذي يحمل اسم «ياه» بالتزامن مع إطلاقه لألبومه عبر المنصات الرقمية، اليوم الأربعاء.

وفي هذا السياق، شارك أحمد سعد، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» البوستر التشويقي ألبوم ياه، وعلق: «تامر عاشور، عامل عظمة ماشاء الله، أنا مستمتع».

والجدير بالذكر، أن تامر عاشور وأحمد سعد تزامنا في طرح ألبومهما عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

تفاصيل ألبوم تامر عاشور

وكان تامر عاشور، أطلق عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، اليوم الأربعاء، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «يوم ما تنسى» ضمن أغاني ألبوم «ياه»، و المتوقع أن يخوض بها المنافسة الغنائية في عام 2025.

وأغنية «يوم ما تنسى» ضمن أغاني ألبوم ياه، من كلمات الشاعر جمال الخولي، ومحمد خلف، وجيتار مغربي.

وتضمنت كلمات أغنية «يوم ما تنسى» الآتي: «حضن مين هيساعني بعد حضنك أنت حضن مين، ليل نهار بسأل عليك أنت فين، اشتياقي فين، يوم ما تنسى قولي واعمل فيا معروف على الطريقة يمكن أقدر أنام كام دقيق، كل حاجة بقيت أعايشها بتطاردني، هو عيب من حبي فيك لو بكيت».