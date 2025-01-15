مصدر مصري مطلع: اتفاق وقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 15 يناير 2025 08:16 مساءً - أفاد مصدر مصري مطلع، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.

وقال المصدر، إنه جارٍ التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.