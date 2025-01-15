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جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والجونة باستاد القاهرة - أخبار كلمتك

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جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والجونة باستاد القاهرة - أخبار كلمتك

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الأهلي والجونة باستاد القاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:30 مساءً - تواجد الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في استاد القاهرة الدولي لحضور مباراة الأهلي والجونة ضمن مواجهات الجولة الثامنة لدوري نايل.

منتخب مصر يستعد لتصفيات كأس العالم

يستعد منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا وسيراليون في معسكر شهر مارس المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وافق حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بشكل مبدئي على العرض الذي تلقاه اتحاد الكرة لخوض مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية نهاية العام الجاري. 

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ووضع حسام حسن شرطا لخوض المباراة بشكل نهائي، وهو أن يتم التنسيق مع الاتحاد الكوري الجنوبي بشأن موعد المباراة، وأن تقام في أحد دول الخليج على هامش التجمع الأخير للفراعنة قبل التوجه إلى المغرب لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025. 

ودية ثانية أمام اليابان بأجندة نوفمبر 2025

وأفاد مصدر مطلع لـ “كلمتك” أن اتحاد الكرة سيتواصل مع نظيره الياباني من أجل استغلال الزيارة التي يقوم بها الفراعنة إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض ودية أخرى أمام المنتخب الياباني في أجندة نوفمبر المقبل.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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