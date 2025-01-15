اول تعليق جنوبي على نجاح اتفاق وقف الحرب رسمياً - أخبار كلمتك



صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 08:37 مساءً -



علق الصحفي الجنوبي ياسر اليافعي على نجاح اتفاق وقف الحرب بغزة

وقال اليافعي في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏نهنئ أهل غزة على التوصل إلى وقف الحرب المدمرة التي أودت بحياة ما يقارب 50 ألف غزّاوي وأصابت أضعافهم، وتسببت في تدمير واسع النطاق طال معظم المباني السكنية، التجارية، والصناعية، مما أدى إلى محو معالم مدينة غزة من الخريطة.

وتابع بالقول:

حان الوقت لعودة الحياة إلى غزة ولينعم أهلها بالسلام والاستقرار الذي يستحقونه.

واختتم اليافعي منشوره قائلاً:

لا يمكن الحديث عن أي مستفيد من هذه الحرب سوى المواطن الغزاوي، الذي تحمل أعباء الدمار والخراب الذي لحق بالسكان والبنية التحتية.

هذا وقال مسؤول مطلع لـ«رويترز»، الأربعاء، إن إسرائيل وحركة «حماس» اتفقتا على وقف القتال في غزة وتبادل للرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين مما يمهد الطريق أمام نهاية محتملة للحرب المستمرة منذ 15 شهرا والتي قلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

وقال المسؤول إن قطر ومصر وأميركا تضمن تنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء أولا، ثم رفات الرهائن القتلى. وأضاف: «حركة حماس ستفرج عن الرهائن على مدى ستة أسابيع، بواقع ثلاث رهائن كل أسبوع والبقية قبل نهاية الفترة».

وخلال أشهر من المحادثات المتقطعة الرامية للتوصل إلى هدنة في الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهراً، سبق أن أكد الجانبان (إسرائيل وحماس) أنهما قريبان من وقف إطلاق النار ثم واجها عقبات في اللحظات الأخيرة. والخطوط العريضة للاتفاق الحالي قائمة منذ منتصف عام 2024.

وسيؤدي الاتفاق المرحلي إلى وقف حرب قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمرت معظم أنحاء قطاع غزة وأجبرت معظم سكانه البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة على النزوح، ولا تزال تقتل العشرات كل يوم.

ومن شأن هذا أن يخفف التوتر في الشرق الأوسط حيث أشعلت الحرب مواجهات في الضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن والعراق، وأثارت مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وإيران.

وشنت إسرائيل هجومها على غزة بعد أن هاجم مقاتلون بقيادة «حماس» بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 46700 فلسطيني في غزة.

وبموجب خطة الاتفاق ستستعيد إسرائيل نحو 100 رهينة لا يزالون في غزة وجثث رهائن من بين الذين تم اقتيادهم إلى القطاع في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين