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الكشف عن حقيقة اطلاق سراح قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

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الكشف عن حقيقة اطلاق سراح قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

الكشف عن حقيقة اطلاق سراح قاتل والد الصحفية غدير الشرعبي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 15 يناير 2025 09:57 مساءً - كلمتك/خاص:

"تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي منشورا يحمل عنوان ( بعد القبض على القاتل وبعد تصريح مدير الامن" السلطة القضائية في فوهة المدفع (حيث تضمن هذا المنشور اعلان إدارة امن تعز القبض على القاتل وليد شعله المتهم بقتل الشرعبي و بانه كذلك متهم في قضايا قتل سابقة ويمارس حياته الطبيعية داخل مدينة تعز وانه تم ضبطه في جرائم قتل وخرج بطريقة او بأخرى ... الخ.

 


وبعد تصريح مدير عام شرطة تعز بذلك ، فقد قام رئيس نيابة استئناف تعز بتحرير مذكرة موجهة الى مدير عام الشرطة بالمحافظة أشار فيها الى تصريحه الذي تضمن إحالة عدد ثلاث قضايا للمتهم وليد كامل عبدالرقيب الملقب شلعه وانه تم الافراج عنه من قبل الأجهزة القضائية بطريقة او بأخرى بدون بيان ماهية الطريقة الأخرى .


حيث لم ترد الى النيابة سوا قضية واحدة (قضية قتل صدر فيها حكم ابتدائي بالبراءة بسبب الإجراءات الهزيلة التي قامت بها أجهزة الشرطة وتم استئناف الحكم من قبل النيابة العامة التي صححت إجراءات الشرطة وصدور حكم استئنافي بإدانة المذكور والحكم عليه بالحبس وتسليم دية وقد افرج عنه بعد التنفيذ بالطرق القانونية.


وطالبت النيابة العامة شرطة محافظة تعز موافاتها بما يفيد استلامها للقضايا محل تصريح مدير عام الشرطة وكذا توضيح ماهية الطرق الأخرى في الافراج عن المتهم المذكور ونفت النيابة العامة صحة ما صرح به مدير الشرطة محافظة تعز كون النيابة العامة تعمل بمسئولية وحياديه لضمان تطبيق القانون.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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