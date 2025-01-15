مكبرات الصوت ومآذن المساجد تصدح بتعز احتفالاً بتوقيف الحرب - أخبار كلمتك

أفاد مراسلنا بتعز ان مكبرات الصوت و مآذن المساجد تصدح بتعز احتفالاً بتوقيف الحرب في غزة



وكشف الإعلامي في قناة الجزيرة تامر المسحال تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة المتوقع الإعلان عنه خلال ساعات قليلة.

ووفق المصادر التي تحدثت للمسحال، فإنه من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الصفقة يوم الأحد المقبل بعد 3 أيام تمهيدية، وتمتد مرحلتها الأولى إلى 42 يوما، وتبدأ بإطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى، وتشمل الإفراج من الجانب الفلسطيني عن المجندات والمرضى وكبار السن.

وبلغة الأرقام، سيتم الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق عن 33 أسيرا إسرائيليا، في حين ستفرج إسرائيل خلال المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير، بينهم 250 من ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحسب المسحال، فقد طالبت إسرائيل بأسرى من خارج فئات المجندات والمرضى وكبار السن تعتبرهم حماس ضمن فئة جنود الاحتياط، مشيرا إلى أنه تم حل هذه المعضلة بإضافة هؤلاء الأسرى ضمن المرحلة الأولى مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإضافة أعداد أكبر من أصحاب المؤبدات.

لكن إسرائيل تحفظت على إطلاق أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال المرحلة الأولى، حسب تامر المسحال.

