الرياضة - 05:11 - انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 9 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 05:11 مساءً - شهد سعر الدولار مقابل الجنيه انخفاضًا طفيفًا بقيمة 4 قروش خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025 في البنوك العاملة بمصر، ليسجل الآن في البنك الأهلي المصري نحو 50.61 جنيه للبيع، و50.51 جنيه للشراء، فيما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 50.65 جنيه للبيع، و50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار

وتقدم كلمتك لقرائها في السطور التالية، سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــا.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025، نحو 50.61 جنيه للبيع، و50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم إلى 50.61 جنيه للبيع، و50.51 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 50.62 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 9 يناير 2025، إلى 50.65 جنيه للبيع، و50.55 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان خلال تعاملات اليوم الخميس نحو 50.62 جنيه للبيع، و50.52 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وأما عن سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي فبلغ 50.67 جنيه للبيع، و50.58 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم على مؤشر جوجل

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 9 يناير 2025، على مؤشر جوجل نحو 50.57 جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس 9 يناير 2025 البنوك المصرية بيع شراء سعر الدولار في البنك الأهلي 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في بنك مصر 50.61 جنيه 50.51 جنيه سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB 50.62 جنيه 50.52 جنيه سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.65 جنيه 50.55 جنيه سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 50.62 جنيه 50.52 جنيه سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 50.67 جنيه 50.58 جنيه