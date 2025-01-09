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الرياضة - 04:31 - وزير الخارجية: حريصون على دعم وكالة الفضاء المصرية وتعزيز دورها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:31 - وزير الخارجية: حريصون على دعم وكالة الفضاء المصرية وتعزيز دورها - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - وزير الخارجية: حريصون على دعم وكالة الفضاء المصرية وتعزيز دورها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:31 مساءً - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة الدكتور شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، و"تيديان واتارا" رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، اليوم الخميس.

وثمن وزير الخارجية أداء وكالة الفضاء المصرية وحجم التعاون المتزايد بين الوكالة والجهات المناظرة بالعديد من الدول، مشيداً بالتنسيق القائم بين وزارة الخارجية والوكالة اتصالاً بملف الفضاء الخارجي في مختلف المحافل الدولية.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير عبد العاطي برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي عن العام المنقضي (يونيو ٢٠٢٣- يونيو ٢٠٢٤)، وهي الرئاسة التي نجحت في خروج اللجنة بتقرير توافقي وكذلك اعتماده بالتوافق خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/نوفمبر ٢٠٢٤.

ومن جانب آخر، رحب وزير الخارجية برئيس وكالة الفضاء الافريقية في مصر وقدم له التهنئة بمناسبة استلامه لمهام عمله في مقر الوكالة، مبرزاً أهمية الدور الهام لوكالة الفضاء الافريقية التي تستضيفها مصر في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، مؤكداً علي حرص وزارة الخارجية علي المساهمة في دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها لخدمة مصالح الدول الأفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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