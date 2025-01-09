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الرياضة - 04:31 - البنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:31 - البنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:31 - البنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:31 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي في ديسمبر 2024 إلى 23.2% من 23.7% في نوفمبر من نفس العام، وهو أدنى معدل منذ نوفمبر 2022.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.

وأشار البنك إلى أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، والتي رصدت معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر عند 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.

أما على أساس سنوي، فشهد معدل التضخم العام للحضر معدلاً 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.

وتوقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في وقت سابق تضخماً بنسبة 12% و13% بنهاية العام 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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