الرياضة - 04:31 - البنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 04:31 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي في ديسمبر 2024 إلى 23.2% من 23.7% في نوفمبر من نفس العام، وهو أدنى معدل منذ نوفمبر 2022.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.9% في ديسمبر 2024 مقابل 1.3% في ديسمبر 2023 و0.4% في نوفمبر 2024.

وأشار البنك إلى أرقام التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، والتي رصدت معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر عند 0.2% في ديسمبر 2024 مقابل 1.4% في ديسمبر 2023 و0.5% في نوفمبر 2024.

أما على أساس سنوي، فشهد معدل التضخم العام للحضر معدلاً 24.1% في ديسمبر 2024 مقابل 25.5% في نوفمبر 2024.

وتوقع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في وقت سابق تضخماً بنسبة 12% و13% بنهاية العام 2025.