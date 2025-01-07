الرياضة - 03:21 - عاجل.. تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:21 مساءً - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق مباراة سموحة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز أمام سموحة لخطف صدارة الدوري الممتاز من غريمه التقليدي الزمالك، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك الأول وبيراميدز الثاني.

تشكيل الأهلي ضد سموحة في الدوري الممتاز

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أشرف داري، ورامي ربيعة، و ياسر إبراهيم، ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي، وحسين الشحات، وإمام عاشور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يوسف أيمن ومحمود كهربا وعمرو السولية كريم نيدفيد وعمر الساعي ومصطفى شوبير وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.