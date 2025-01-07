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عودة ألابا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لبطولة السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

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عودة ألابا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لبطولة السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

عودة ألابا، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لبطولة السوبر الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 03:15 مساءً - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الميرنجي الخاصة ببطولة كأس السوبر الإسباني التي ستنطلق، غدا الأربعاء، ويقام في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ريال مدريد يواجه مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 

ويلعب ريال مدريد ضد ريال مايوركا، يوم الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي، ويصعد الفائز إلى النهائي لمواجهة المتأهل من مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو التي ستقام غدا الأربعاء.

عودة ألابا بعد غياب طويل 

وشهدت اختيارات أنشيلوتي عودة المدافع ديفيد ألابا عقب تعافيه من الإصابة.

قائمة ريال مدريد لكأس السوبر الإسباني 

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة، كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران جونزاليس

خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، جارسيا، روديجر، ميندي، أسينسيو، لورينزو، دييجو أجوادو

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو جويس، إندريك، إبراهيم دياز، يانديز.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة من 19 مباراة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد، الذي خاض 18 مواجهة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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