الرياضة - 01:41 - كيف حدث انفجار خط غاز بلبيس؟.. بيان رسمي من «البترول» والحماية المدنية تسيطر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 01:41 مساءً - كانت الساعة تشير إلى الثانية عشر منتصف الليل، إذ تفاجأ مرتادوطريق " بلبيس - الخانكة"، بحدوث انفجار خط غاز بلبيس، ليكن المشهد أشبه بـ الجحيم، قبل أن تلتهم النيران التي وصلت عنان السماء 4 سيارات تريلا ولودرين، مما تسبب في مصرع شخصًا وإصابة 8 آخرين.

مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث انفجار خط غاز بلبيس، بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي، إثر حدوث كسر في ماسورة خط بترول مسارها من شركه أنابيب البترول بمسطرد حتى قويسنا بمواسير قطرها 12 بوصة تابع لشركة أنابيب البترول.

سرعان ما دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بقوات الدفاع المدني تنسيقًا مع الحماية المدنية بالقليوبية، مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط انفجار خط غاز بلبيس، لتبدأ التعامل مع النيران قبل أن تعزز الحماية المدنية بخزانات مياه استيراتيجية لمجابهة ألسنة اللهب.

دقائق معدودة كانت كفيلة لانتقال القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية على رأسهم اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، لمعاينة موقع انفجار خط غاز بلبيس.

كما انتقل المهندس توفيق شريف مساعد رئيس شركه أنابيب البوتاجاز للعمليات، واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، والدكتور محمد ليله رئيس مركز ومدينة الخانكة، ليجري إغلاق المحابس العمومية.

كيف وقع انفجار خط غاز بلبيس

من جانبها أصدرت وزارة البترول بيانا رسميا كشفت فيه تفاصيل انفجار خط غاز بلبيس

وأكدت وزارة البترول تعرُّض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة ( مسطرد - الهايكستب ) التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للاصطدام من لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة، ما نجم عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة إلى أن الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر والكسر، هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها اليوم أنه تم اتخاذ إجراءات الطوارئ على الفور للتعامل مع الموقف وقامت فرق العمل بعزل الخط وصمامات التغذية وتغطية وصلة بطول 7 كم، والعمل جار على تصفية المنتج من تلك الوصلة للسيطرة على الاشتعال، كما انتقل لموقع اشتعال الخط قيادات الوزارة وهيئة البترول لمتابعة إجراءات السيطرة عليه وسرعة التوجيه بتوفير أي متطلبات إضافية يتطلبها التعامل مع الحادث

وأضافت أن هيئة البترول وفرت مصدرا بديلا لإمدادات البوتاجاز إلي القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة بتروجت، والدفع بفرق إصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة على الموقف

رجال الحماية المدنية تسيطر على انفجار خط غاز بلبيس

انخفاض درجة الحرارة وتيار الهواء صعّب مهمة قوات الحماية المدنية لمحاصرة نيران انفجار خط غاز بلبيس، مما تسبب في مصرع شخصًا وإصابة 8 آخرين جرى نقلهم إلى أقرب مستشفيات، علاوة على أن الانفجار نتج عنه احتراق 4سيارات تريلا ولودرين، لتنجح القوات في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل أن تجري عملية التبريد بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان مياه استيراتيجي.

المعاينة الأولية والفحص المبدئي توصل إلى تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة "مسطرد - الهايكستب"، التابع لشركة أنابيب البترول، للكسر نتيجة اصطدام لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلًا دون تصاريح مسبقة.

الخط الذي تعرض للانفجار منتج بوتجاز وليس غاز طبيعي

الأمر لم يكن عابرًا على وزارة البترول، التي أكدت أن الخط الذي تعرض للكسر ينقل منتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أنه فور حدوث الانفجار، جرى إتخاذ إجراءات الطوارئ اللازمة، كما أن فرق العمل بعزل الخط وصمامات التغذية، باشرت الأعمال بالإضافة إلى تغطية وصلة بطول 7 كيلومترات، علاوة على تصفية المنتج المتبقي داخل الوصلة للسيطرة الكاملة على الاشتعال.