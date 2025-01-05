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الرياضة - 05:51 - النائب العام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:51 - النائب العام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:51 - النائب العام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:51 مساءً - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، ووفدا من أعضاء المجلس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

خلال الزيارة التي ضمت لفيف من أعضاء مجلس القضاء، قدم النائب العام التهنئة لقداسة البابا وجميع المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مُعربًا عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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