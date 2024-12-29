الرياضة - 10:06 - «إسرائيل» ترصد سادس تفش لأنفلونزا الطيور منذ بداية الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:06 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه تم تحديد تفش سادس لأنفلونزا الطيور هذا الشتاء في مزرعة للديك الرومي في مُستوطنة كفار فيتكين الزراعية، بالقرب من نتانيا، بوسط إسرائيل.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن وزارة الزراعة قولها إنه تقرر إعدام حوالي 19 ألف ديك رومي في عمر الـ 12 أسبوعًا في ستة حظائر لاحتواء التفشي، مشيرة إلى أنه تم إنشاء منطقة حجر صحي في نطاق يصل إلى 10 كيلومترات «ستة أميال» من المزرعة التي عثر فيها على التفشي.

وقالت الصحيفة إنه منذ بداية الشتاء الجاري، جرى تسجيل أربع حالات من انفلونزا الطيور في شمال إسرائيل، وتفش في كيبوتس تسورا بالقرب من مدينة القدس المحتلة.