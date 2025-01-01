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«الأطباء» تشيد بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

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«الأطباء» تشيد بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

«الأطباء» تشيد بتعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 09:21 مساءً - أشاد كل من نقيب أطباء الأسنان، ونقيب أطباء الغربية، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية المنعقد اليوم، بموافقة اللجنة على حذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع قانون المسئولية الطبية.

وأعرب قيب أطباء الأسنان، ونقيب أطباء الغربية، عن شكرهما لمجلس النواب متعهدين بإعداد بيانات صحفية لتوضيح جهودهم المبذولة لتلبية مطالب الأطباء في هذا المشروع بقانون.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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