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الرياضة - 06:21 - لـ 8 يناير.. تأجيل استئناف عمر زهران على حبسه عامين بتهمة سرقة شاليمار شربتلي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:21 - لـ 8 يناير.. تأجيل استئناف عمر زهران على حبسه عامين بتهمة سرقة شاليمار شربتلي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - لـ 8 يناير.. تأجيل استئناف عمر زهران على حبسه عامين بتهمة سرقة شاليمار شربتلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - أجلت محكمة مستأنف جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات نظر استئناف المخرج عمر زهران على حكم إدانته بالحبس عامين مع الشغل، في واقعة اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية «شاليمار شربتلي»، زوجة المخرج خالد يوسف، إلى جلسة 8 يناير المقبل لطلبات الدفاع.

كانت محكمة جنح جنوب الجيزة، قد قضتبمعاقبة المخرج عمر زهران في قضية اتهامه بالاستيلاء على مشغولات ذهبية مملوكة للفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بالسجن عامين مع الشغل، وبراءة المتهم الثاني «المساعد الخاص به».

وأحيل المخرج عمر زهران، للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.

وفق تحقيقات النيابة فإن المسروقات الذهبية التي عُثرت مع المخرج تبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي.

وادعت شاليمار شربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى.

وأمام جهات التحقيق أقر المخرج أنه عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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