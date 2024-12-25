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الرياضة - 06:21 - قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «البنك الأهلي المصري» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:21 - قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «البنك الأهلي المصري» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:21 - قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «البنك الأهلي المصري» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - يطرح البنك الأهلي المصري مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد ثابته ومتغيرة ومتدرجة تصل إلى 30%، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري يوم الخميس.

شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري تتميز بأنها محددة الأجل من سنة وحتى 5 سنوات، كما تسمح بحصول العميل على تسهيل شخصي بضمان قيمتها الاسمية.

وتستعرض كلمتك في السطور التالية أسعار الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري.

البنك الأهلي المصري

- سعر الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري "البلاتينية بأجل سنة واحدة": 23% يومي، وبفائدة 23.5% تصرف شهرياً، وفائدة 27% سنويا، يبدأ شرائها من أول 1000 جنيه.

- سعر الفائدة على شهادة الادخار في البنك الأهلي المصري "البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري": 26% في السنة الأولي، 22% السنة الثانية، 18% السنة الثالثة، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدني.

- سعر الفائدة على شهادة الادخار في البنك الأهلي المصري "البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج": 30% يصرف أخر السنة الأولى، 25% بنهاية السنة الثانية، وبفائدة 20% في السنة الثالثة، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه كحد أدني.

- سعر الفائدة على شهادة الادخار في البنك الأهلي المصري "البلاتينية أجل 3 سنوات": 21.5% شهري ثابت، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه، كحد أدني.

- سعر الفائدة علي شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري بأجل 3 سنوات "المتغير": 27.5% ربع سنوي، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه، يرتفع عائدها بنسبة 0.25% عن سعر الإيداع المعلن في البنك المركزي.

- سعر الفائدة على شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري "الخماسية ذات العائد الشهري": 14.25% يصرف شهريا بوتيرة ثابته، يبدأ شرائها من أول ألف جنيه.

شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري

- سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري من الفئة "أ" بأجل 10 سنوات: فائدة تراكمية 12%، يبدأ شرائها من أول 500 جنيه.

- سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري من الفئة "ب" باجل سنة واحدة: 14% يصرف عائدها شهريا ً بوتيرة ثابتة، يبدأ شرائها من 500 جنيه.

- سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري من الفئة "ب" أجل سنتين: 13.50% يصرف عائدها ربع سنوي ثابت، يبدأ شرائها من أول 500 جنيه.

- سعر الفائدة على شهادات استثمار البنك الأهلي المصري من الفئة "ب" بأجل 3 سنوات: 17% يصرف عائدها ربع سنوي، يبدأ شرائها من 500 جنيه.

يعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، هو آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية هذا العام، ويأتي على رأس خمس تثبيتات في معدلات الفائدة جرت خلال الاجتماعات الماضية، عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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