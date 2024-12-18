الرياضة - 11:42 - انخفاض سعر الذهب الآن في مصر بعد قرار الفيدرالي الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 18 ديسمبر 2024 11:42 مساءً - سعر الذهب.. شهد سعر الذهب انخفاضا كبيرا، الآن، عقب إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في آخر اجتماعات 2024.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي «البنك المركزي»، خفض أسعار الفائدة على الدولار بنسبة 0.25%.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد خفض الفائدة بـ 25 نقطة أساس في شهر نوفمبر الماضي لتهبط من مستوى 5.00% إلى 4.75%.

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الذهب عيار 24

- سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر نحو 4280 جنيها للبيع، و4257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر نحو 3923.25 جنيه للبيع، و3902.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- سجل سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر نحو 3745 جنيها للبيع، و3725 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر نحو 3210 جنيهات للبيع، و3192.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- سجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2496.75 جنيه للبيع، و2483.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- سجل سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر نحو 2140 جنيها للبيع، و2128.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- سجل سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر نحو 1605 جنيهات للبيع، و1596.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

- سجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر نحو 29960 جنيها للبيع، و29800 جنيه للشراء.

سعر أونصة الذهب

- سجل سعر أونصة الذهب الآن نحو 2595.25 دولار للبيع، و2594.98 دولار للشراء.

سعر الذهب بعد المصنعية

ويضاف إلى سعر الذهب الرسمي في المتوسط ما يتراوح بين 60 و700 جنيهًا قيمة المصنعية والدمغة على كل جرام، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، ويبدأ سعر الجرام عيار 21 من 3850 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، في حين وصل عيار 18 نحو 3308 جنيهًا، ووصل سعر عيار 14، إلى 2586 جنيهًا.

ويشار إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل صاغة لآخر، ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل المصنعية في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب في 2024

وشهد سعر الذهب في مصر حالة من التذبذب وعدم الاستقرار على مدار عام 2024، حيث تأرجح ما بين الارتفاع الجنوني والانخفاض المفاجئ بسوق الصاغة، ووصل سعر الذهب عيار 21 لمستوى قياسي، لم يشهده من قبل.

وكشف أمير رزق، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، وخبير المشغولات الذهبية لـ كلمتك عن ما حدث في سعر الذهب من تقلبات خلال عام 2024 قائلا: «سعر الذهب عيار 21 في شهر يناير وفبراير ومارس 2024، كان يتراوح ما بين 3100 لـ 3400 جنيه».

وأضاف عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الذهب في شهر أغسطس وسبتمبر، وصل إلى 3400 جنيه، وبلغ سعره في أكتوبر نحو 3500 جنيه، وسجل في شهر نوفمبر نحو 3700 جنيه، وبلغ في شهر ديسمبر الجاري نحو 3800 جنيه.

أسباب تذبذب سعر الذهب في 2024

وأوضح خبير المشغولات الذهبية، أسباب تذبذب سعر الذهب خلال عام 2024، قائلا: «لا توجد في بورصة الذهب العالمية شيء يسمى ثبات في الأسعار، يوجد صعود وهبوط، وذلك من أجل تحقيق أرباح من الذهب».

وتابع رزق، أن البنوك العالمية تعرض الذهب بكميات كبيرة في البورصة، ويؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، وإقبال الكثير على شراء الذهب، ومن ثم ترتفع الأسعار وهكذا، لأن بورصة الذهب عبارة عن عرض وطلب بالأسواق.

ولفت عضو شعبة الذهب، إلى أن سعر صرف الدولار، أثر بشكل كبير على سعر الذهب، بالإضافة أن كمية الذهب المعروضة قليلة، لأن جميع البنوك العالمية الآن تستثمر في الذهب.

توقعات سعر الذهب 2025

وتوقع خبير المشغولات الذهبية، أن يثبت البنك الفيدرالي، سعر الفائدة، خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب تدريجياً، حيث يصل إلى 3860 خلال الأسبوعين القادمين، ولكن بنهاية عام 2024، يصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4200 جنيه، ويرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى ارتفاع أسعار الدولار عالمياً ومحلياً، لأن زيادة الجنيه في سعر الدولار يساوي 50 جنيه في سعر الذهب.

وأكد أمير رزق، أن من المتوقع ارتفاع كثيف في أسعار الذهب مع بداية عام 2025، ويصل سعر أونصة الذهب إلى 3500 دولار بنهاية شهر مايو 2025، وذلك وفقاً لما قاله المحللين الاقتصاديين، ويصل سعر الذهب عيار 21 نحو 4800 جنيه

عوامل تؤثر على سعر الذهب

ومن جانبه أوضح خبراء الاقتصاد في تصريحات صحفية سابقة أن سعر الذهب، شهد حالة من التقلبات، وارتفع بسبب عدة عوامل من أهمها، قرارات البنوك المركزية بشأن سعر الفائدة والتضخم، سعر صرف العملات، العرض والطلب على المعدن الأصفر في الأسواق، بالإضافة إلى الأحداث السياسية والحروب، التي تشهدها الكثير من الدول خلال هذه الفترة، وتوسع التوترات في الشرق الأوسط، كل هذه العوامل، أثرت على سعر الذهب.