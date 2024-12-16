الرياضة - 07:46 - سعر الذهب في مصر «الآن».. آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4348.5 جنيهًا للبيع، 4325.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب عيار 24

- 4348.5 جنيه للبيع.

- 4325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3986.25 جنيه للبيع.

- 3965.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

- 3805 جنيهًا للبيع.

- 3785 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3261.5 جنيه للبيع.

- 3244.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

- 2536.75 جنيه للبيع.

- 2523.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2174.25 جنيه للبيع.

- 2162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

- 1630.75 جنيه للبيع.

- 1622.25 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2652.79 دولار للبيع.

- 2652.52 دولار للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4348.5 جنيه 4325.75 جنيه عيار 22 3986.25 جنيه 3965.25 جنيه عيار 21 3805 جنيهًا 3785 جنيهًا عيار 18 3261.5 جنيه 3244.25 جنيه عيار 14 2536.75 جنيهًا 2523.25 جنيه عيار 12 2174.25 جنيه 2162.75 جنيه عيار 9 1630.75 جنيه 1622.25 جنيه سعر أوقية الذهب 2652.79 دولار 2652.52 دولار