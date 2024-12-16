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الرياضة - 07:46 - سعر الذهب في مصر «الآن».. آخر تحديث - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:46 - سعر الذهب في مصر «الآن».. آخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:46 - سعر الذهب في مصر «الآن».. آخر تحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، ليسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4348.5 جنيهًا للبيع، 4325.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

- 4348.5 جنيه للبيع.

- 4325.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

- 3986.25 جنيه للبيع.

- 3965.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

- 3805 جنيهًا للبيع.

- 3785 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

- 3261.5 جنيه للبيع.

- 3244.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 14

- 2536.75 جنيه للبيع.

- 2523.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

- 2174.25 جنيه للبيع.

- 2162.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

- 1630.75 جنيه للبيع.

- 1622.25 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

- 2652.79 دولار للبيع.

- 2652.52 دولار للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4348.5 جنيه 4325.75 جنيه
عيار 22 3986.25 جنيه 3965.25 جنيه
عيار 21 3805 جنيهًا 3785 جنيهًا
عيار 18 3261.5 جنيه 3244.25 جنيه
عيار 14 2536.75 جنيهًا 2523.25 جنيه
عيار 12 2174.25 جنيه 2162.75 جنيه
عيار 9 1630.75 جنيه 1622.25 جنيه
سعر أوقية الذهب 2652.79 دولار 2652.52 دولار

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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