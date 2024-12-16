الرياضة - 07:46 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. ما هي الفئات الممنوعة من أداء مناسك الحج؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - حج الجمعيات الأهلية .. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن نتائج قرعة حج الجمعيات الأهلية لتحديد المقبولين لأداء مناسك الحج لهذا الموسم.

وفي وقت سابق أكدت الوزارة أن القرعة ستُجرى اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 بشكل علني، لاختيار الأسماء المستوفية للشروط وفقًا لمعايير محددة.

وتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص حج الجمعيات الأهلية وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

للاطلاع على نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2025:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة.

- إدخال الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق الظاهر على الشاشة.

- الضغط على «بحث» لاستعراض النتيجة.

الاستعلام عن موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

ويمكن الاستعلام عن موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية من خلال الآتي:

- الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

- المؤسسة القومية لتيسير الحج.

- النشر في المديريات والإدارات الاجتماعية المختصة.

تُجرى القرعة مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة لضمان الشفافية، ويمكن الاطلاع على النتائج من خلال الرابط المخصص لذلك.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب ألا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا بتاريخ 19 فبراير 2025، باستثناء المرافق لأحد الوالدين، حيث يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون سن 45 عامًا.

الفئات الغير المسموح لها بالتقدم

- مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون لغسيل دوري.

- مرضى تليف الرئة والحالات المتقدمة من السمنة المفرطة المرضية.

- حالات متقدمة من أمراض القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، والأورام.

الحوامل.

- مرضى الزهايمر والحالات النفسية المزمنة.

- المصابون بالأمراض المعدية النشطة ذات التأثير على الصحة العامة.