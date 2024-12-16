الرياضة - 07:46 - «كليوباترا-2024.. تدريب بحري مصري فرنسي مشترك في البحر المتوسط |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - نفذت القوات البحرية للبلدين التدريب البحري المشترك «كليوباترا-2024، الذي استمر على مدار عدة أيام في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين مصر وفرنسا،

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات الجانبين في تأمين المسارح البحرية ومواجهة التهديدات المتنوعة.

شهد التدريب مشاركة وحدات بحرية من الجانبين، حيث تم تنفيذ عدد من الأنشطة التي تعكس مستوى التنسيق العالي بين القوات. اشتملت الأنشطة على تدريبات متنوعة، منها محاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك، وتنفيذ عمليات حق الزيارة والتفتيش على السفن المشتبه بها، بالإضافة إلى الدفاع الجوي ضد التهديدات الجوية المعادية. كما تضمنت المناورات الإمداد والتزود بالوقود أثناء الإبحار، وتنفيذ رماية مدفعية باستخدام الذخيرة الحية للتعامل مع أهداف سطحية معادية، مما أظهر الكفاءة القتالية للوحدات البحرية المشاركة.

ويؤكد هذا التدريب على عمق العلاقات العسكرية بين مصر وفرنسا، ودوره في تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية، بما يسهم في تعزيز الأمن البحري والاستعداد لمواجهة التحديات المشتركة.

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية المصرية، والفريق بحري كريستوف لوكا، قائد المنطقة البحرية للبحر المتوسط بالقوات الفرنسية، إلى جانب عدد من قادة القوات البحرية لكلا البلدين. يعكس هذا الحضور رفيع المستوى أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين ودوره في تعزيز الاستقرار الإقليمي.