وزير الثقافة ناعيًا نبيل الحلفاوي: ستظل مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الفن للأجيال القادمة - أخبار كلمتك

وزير الثقافة ناعيًا نبيل الحلفاوي: ستظل مسيرته الفنية خالدة في ذاكرة الفن للأجيال القادمة - أخبار كلمتك

منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

منتخب مصر لرجال الإسكواش يحصد بطولة العالم للمنتخبات 2024 - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه الكويتي والمغربي تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيريه الكويتي والمغربي تطورات الأوضاع في سوريا - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يلمح لإمكانية حدوث اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر - أخبار كلمتك

سفير تركيا بالقاهرة يلمح لإمكانية حدوث اتصال مباشر بين تركيا والخليج والأردن ومصر - أخبار كلمتك

"السينمائيين" تنعي نبيل الحلفاوي: مثال للفنان المتكامل - أخبار كلمتك

"السينمائيين" تنعي نبيل الحلفاوي: مثال للفنان المتكامل - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:36 - مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم - أخبار كلمتك

لانعدام الانضباط.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بالجيزة - أخبار كلمتك

لانعدام الانضباط.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بالجيزة - أخبار كلمتك

البنك يعلن عن هذا الأمر المرتبط اليمن والسعودية(سار) - أخبار كلمتك

البنك يعلن عن هذا الأمر المرتبط اليمن والسعودية(سار) - أخبار كلمتك

مقتل جندي تابع للشرعية برصاصة قناص - أخبار كلمتك

مقتل جندي تابع للشرعية برصاصة قناص - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يتخطى خيتافي بهدف في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

أتليتكو مدريد يتخطى خيتافي بهدف في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

نتائج 3 لقاءات من مباريات اليوم في الجولة الـ13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نتائج 3 لقاءات من مباريات اليوم في الجولة الـ13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

نتائج 3 لقاءات من مباريات اليوم في الجولة الـ13 بدوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 15 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 3 مباريات من لقاءات اليوم الأحد، والتي أقيمت ضمن الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

وأقيمت اليوم الأحد جميع مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، عدا لقاء وحيد يقام في الخامسة مساء.

نتائج 3 لقاءات من مباريات اليوم الأحد في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

الداخلية ضد كهرباء الإسماعيلية 0-2 

وي ضد أبو قير للأسمدة 1-1   

منتخب السويس ضد راية 0-0 

المقاولون العرب ضد وادي دجلة ـ 5 مساء

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 07:41 - غداً.. المركزي المصري يطرح سندات خزانة بقيمة 19 مليار جنيه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق