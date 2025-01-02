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بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك - أخبار كلمتك

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بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك - أخبار كلمتك

بسبب الأهلي، قلق في الزمالك من احتراف حسام عبد المجيد بالمكسيك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 06:10 مساءً - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف الإدارة من احتراف حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

حسام عبد المجيد لاعب الزمالك 

وتلقى نادي الزمالك عرضا من فريق تيخوانا المكسيكي الذي يدربه خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق للأبيض، يفيد برغبتهم في ضم حسام عبد المجيد.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك حتى الآن يرفض العرض المقدم لحسام عبد المجيد بسبب ضعف المقابل المادي، إلا أنه في حالة زيادته قد يدرس النادي بيع اللاعب.

وأضاف: الزمالك قلق من بيع اللاعب في حالة واحدة وهي عدم تأقلمه على الأجواء في المكسيك ومن ثم العودة على المنافس المباشر الأهلي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تقام مباراة الزمالك والمصري يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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