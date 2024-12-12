الرياضة - 11:41 - فضل الصلاة على سيدنا النبي ليلة الجمعة ويومها.. «رزق وفير ومغفرة من الله» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 12 ديسمبر 2024 11:41 مساءً - فضائل الصلاة على سيدنا النبي.. فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة الجمعة ورد فيها الكثير من النصوص النبوية الشريفة التي توصي وتحث على الإكثار منها، لذلك تزيد أهمية وضرورة معرفة فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة.

وتعد الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمرًا إلهيًا ورد ذكره في القرآن الكريم، فقد خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم في أكثر من آية وأكثر من موضع ليحثّهم على الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلّم، فقال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)، بما يدل على أن فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم.

صيغ للصلاة على سيدنا النبي ليلة الجمعة ويومها

ورد من صيغ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليلة الجمعة ويمها، ما يلي:

الصيغة الأولى: اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ترحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم تحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم انك حميد مجيد، اللهم سلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم انك حميد مجيد، وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين.

الصيغة الثانية: اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

الصيغة الثالثة: اللهم صل على عبدك وحبيبك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

الصيغة الرابعة: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أطفال سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

الطريقة الخامسة: ونقول فيها اللهم صلِّ على سيدنا محمد.. ونقولها عدة مرات.

فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة

وكلما زاد عدد الصلاة على سيدنا النبي، زاد الفضل والثواب، حيث قال صل الله عليه وسلم: {مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا}، كما أن الصلاة على سيدنا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات، إذا أكثروا من الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع أهل العل أن المسلم إذا خصص وقت للدعاء، فقضي ذلك الوقت كله في الصلاة على سيدنا النبي، تحقق له قول النبي «إذًا تكفى همك» يعني يكفيك الله همك ويغفر ذنبك.

فضل الصلاة على سيدنا النبي يوم الجمعة

- يؤجر المصلي على سيدنا النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

- يرفع المصلي على سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

- يغفر للمصلي على سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

- سبب في شفاعة سيدنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

- يكفي الله العبد المصلي على سيدنا رسول الله ما أهمّه.

- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

- الصلاة على سيدنا النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

- نيل المراد في الدنيا والآخرة.

- سبب في فتح أبواب الرحمة.

- التقرّب من سيدنا الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.

- دليل صادق وقطعيّ على محبّة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

- سببٌ لدفع الفقر.

- تشريف المسلم بعرض اسمه على سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

- تنقذ المسلم من صفة البخل.

- سبب من أسباب طرح البركة.

- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

- التقرّب إلى الله تعالى.

- سببٌ لإحياء قلب المسلم.