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الرياضة - 06:11 - عضو اللجنة العليا للحج والعمرة يصدر تحذيرا هاما لحجاج 2025 «تفاصيل» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:11 - عضو اللجنة العليا للحج والعمرة يصدر تحذيرا هاما لحجاج 2025 «تفاصيل» - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:11 - عضو اللجنة العليا للحج والعمرة يصدر تحذيرا هاما لحجاج 2025 «تفاصيل» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:11 مساءً - وجه ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، «تحذيرا هاما لجاج موسم 2025 وكذا، المعتمرين».

وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، «أن ضوابط الحج السياحي 2025 تضمنت تلافي تكرار وقوع السلبيات التي شهدها موسم الحج الماضي».

وحذر تركي المغادرين لأداء فريضة الحج 2025، من عدم وجود الباركود التعريفي لدى حجاج العام القادم، حيث لن يتم السماح لأي من حجاج العام القادم مغادرة أي منفذ في البلاد إلا بوجود الباركود التعريفي.

وشدد في بيان له قائلا «أهم تلك الضوابط هو تتبع ومحاكمة الكيانات غير الشرعية التي ضحت بالمواطنين البسطاء وتسببت في الأحداث السلبية خلال موسم الحج الماضي»، مشيراً إلى «استمرار التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية ممثلة في الأجهزة الأمنية المختصة لرصد هذه الكيانات بشكل مستمر، حيث يتم ضبط عدد كبير من مكاتب السماسرة غير المرخص لها بتنظيم رحلات الحج والعمرة».

وأشار ناصر تركي، إلى أن «مصر لديها بوابة للعمرة وأخرى للحج، وهو ما يفرض رقابة شديدة على خروج المواطن أثناء موسم الحج»، مضيفا: «يتم وضع ترتيبات مشددة لضمان عدم التحايل على المنظومة وأداء الفريضة بتأشيرة الحج فقط»

ضرورة وجود التزام لضمان أمن وسلامة الحجاج

وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن «الأحداث التي وقعت خلال موسم الحج الماضي سببها تأشيرات الزيارة التي لا تتطلب التسجيل في بوابة الحج والعمرة، بالإضافة إلى الوسطاء وسماسرة الحج الذين قاموا بإيهام بعض المواطنين بأداء فريضة الحج بأسعار رخيصة».

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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