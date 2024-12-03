الرياضة - 03:33 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 3-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 03:33 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تنشر الأسبوع لقرائها الأعزاء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3-12-2024 حيث سجلت أسعار الفراخ اليوم، وجود ثباتا في مستواها عند آخر انخفاض أعلنته تحديثات بورصة الدواجن، ليحقق سعر كيلو الفراخ البيضاء استقرارا عقب انخفاضه بقيمة 2 جنيه، كما أن واصلت أسعار البيض استقرارها داخل الأسواق،

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3-12-2024

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 69 جنيهًا للكيلو داخل المزرعة، بينما يبلغ سعر الكيلو للمستهلك 73- 78 جنيهًا.

بينما استقرت أسعار الفراخ الساسو، اليوم الثلاثاء، لتسجل 100 جنيه في المزرعة، فيما سجل سعر الكيلو للمستهلك نحو 106 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الفراخ البلدي داخل المزرعة، اليوم الثلاثاء مبلغ 117جنيها للكيلو، بينما سجل سعر الكيلو في الأسواق 125 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

سجل سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء 210 جنيهات، ويختلف سعر الكيلو من تاجر لآخر ومن منطقة سكنية لأخرى.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن بين 28.5 إلى 33 جنيهًا.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن ما بين 17 إلى 18 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن ما بين 6 إلى 6.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

سجلت أسعار البيض الأحمر 146 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بقيمة 155 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار البيض الأبيض اليوم الثلاثاء 146 جنيهًا في المزرعة، وبلغ سعر الكرتونة للمستهلك 155جنيهًا.

بلغت أسعار البيض البلدى 180 جنيهًا للمستهلك.