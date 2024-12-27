اول تصريح للسفير السعودي ويكشف تفاصيل تقديم هذا المبلغ لليمن - أخبار كلمتك

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدمت دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة نصف مليار دولار أمريكي.

وأوضح السفير آل جابر أن الدعم يشمل وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى دفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار لدعم معالجة عجز الموازنة الحكومية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تغطية مرتبات وأجور الموظفين، وتوفير نفقات التشغيل، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة في دعم الشعب اليمني، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء لليمن.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد من أبرز الدول الداعمة لليمن في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز استقراره.