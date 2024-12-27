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اول تصريح للسفير السعودي ويكشف تفاصيل تقديم هذا المبلغ لليمن - أخبار كلمتك

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اول تصريح للسفير السعودي ويكشف تفاصيل تقديم هذا المبلغ لليمن - أخبار كلمتك

اول تصريح للسفير السعودي ويكشف تفاصيل تقديم هذا المبلغ لليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن المملكة العربية السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدمت دعماً اقتصادياً جديداً لليمن بقيمة نصف مليار دولار أمريكي.

وأوضح السفير آل جابر أن الدعم يشمل وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى دفعة رابعة بقيمة 200 مليون دولار لدعم معالجة عجز الموازنة الحكومية.

وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تغطية مرتبات وأجور الموظفين، وتوفير نفقات التشغيل، وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. كما أكد أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود المملكة في دعم الشعب اليمني، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء لليمن.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد من أبرز الدول الداعمة لليمن في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية، وذلك في إطار حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز استقراره.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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